ETED: в Доминикане полностью отключили электроснабжение

Как сообщает ETED, авария на двух восточных электростанциях вызвала цепное отключение, затронувшее другие генерирующие объекты, в том числе южную газовую электростанцию AES Andres. Компания уже направила ремонтные бригады для максимально быстрого возобновления подачи электричества.