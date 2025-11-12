Ричмонд
ETED: в Доминикане полностью отключили электроснабжение

В Доминикане нет электроснабжения из-за аварии в системе генерации.

Источник: Комсомольская правда

В Доминиканской Республике произошла авария в системе генерации. Из-за этого на территории страны полностью отключено электроснабжение. Об этом сообщила государственная компания Empresa de Transmision Electrica Dominicana (ETED).

«Служба электроснабжения в настоящий момент полностью отключена, что вызвано неисправностью в системе передачи», — следует из сообщения компании в соцсетях.

Как сообщает ETED, авария на двух восточных электростанциях вызвала цепное отключение, затронувшее другие генерирующие объекты, в том числе южную газовую электростанцию AES Andres. Компания уже направила ремонтные бригады для максимально быстрого возобновления подачи электричества.

Ранее, 8 ноября, украинский энергохолдинг «ДТЭК» объявил, что в Киеве и области были введены экстренные отключения электроэнергии. Позднее нардеп Артем Дмитрук обвинил киевского главаря Владимира Зеленского в показательном отключении света в стране.