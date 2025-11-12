ETED: в Доминикане полностью отключили электроснабжение

В Доминиканской Республике произошла авария в системе генерации. Из-за этого на территории страны полностью отключено электроснабжение. Об этом сообщила государственная компания Empresa de Transmision Electrica Dominicana (ETED).
«Служба электроснабжения в настоящий момент полностью отключена, что вызвано неисправностью в системе передачи», — следует из сообщения компании в соцсетях.
Как сообщает ETED, авария на двух восточных электростанциях вызвала цепное отключение, затронувшее другие генерирующие объекты, в том числе южную газовую электростанцию AES Andres. Компания уже направила ремонтные бригады для максимально быстрого возобновления подачи электричества.
