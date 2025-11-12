Село Никольское на Камчатке перевели в режим повышенной готовности

Из-за циклона на Камчатку обрушился снегопад.
Власти села Никольское на Командорских островах (Камчатский край) перевели силы и средства в режим повышенной готовности из-за второй волны мощного циклона. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Вячеслав Черныш.
«Силы и средства села Никольское переведены в режим повышенной готовности в связи со второй волной мощного циклона. Приняты необходимые меры для обеспечения энергоснабжения, несмотря на потенциальные риски, связанные с сильным ветром», — передает слова Черныша пресс-служба правительства.
Село Никольское — административный центр Алеутского муниципального округа (Камчатский край). В случае необходимости будут задействованы резервные источники питания.
Ранее на Камчатку обрушился мощный циклон, который принес сильные снегопады. В некоторых районах провода обрываются под тяжестью снега и начинают искрить. Также из-за погоды были отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района.