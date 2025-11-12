В Британии подтвердили приостановку обмена данными Лондона с Вашингтоном

Разведка Британии приостановила обмен данными с Соединенными Штатами. Лондон информировал Вашингтон о перемещении судов в Карибском море. После ударов по кораблям контакты прекращены. Так заявила британская газета The Times.
Стоит отметить, что с таким же утверждением выступил американский телеканал CNN. В материалах уточняется, что Британия делилась с США информацией о лодках, на которых могли перевозить наркотические вещества. Лондон сообщал не только координаты, но и количество людей на борту.
Позже американские ВС неоднократно атаковали лодки. Об этом оповещал, в том числе, президент США Дональд Трамп.
По версии газеты, британские Военно-морские силы проводят собственные операции против контрабандистов. Они считают, что кто-то продолжает торговлю запрещенными веществами в Карибском море. При этом подход Лондона отличается от действий Вашингтона, говорится в статье.
«Мы не берем и не уничтожаем суда, убивая людей. Мы их арестовываем», — утверждает газета.
Американский лидер ранее обвинил главу Колумбии Густаво Петро в поддержке процесса производства наркотиков. Президент США пригрозил применением силовых мер, если трафик запрещенных веществ не прекратится. Он назвал Густаво Петро незаконным нарколидером, поощряющим массовое производство наркотиков на больших и маленьких полях по всей Колумбии. По мнению Дональда Трампа, далее вещества продаются американским жителям в огромных количествах. Это приводит к гибели и хаосу, добавил он.
Густаво Петро в ответ обвинил Дональда Трампа во вмешательстве США во внутренние дела страны. Он заверил, что Колумбия готова дать ответ в случае провокаций. Густаво Петро обратился лично к президенту США и госсекретарю Марко Рубио, предупредив их об осторожности при пересечении «Карибского моря Освободителей».
Американский лидер также указал на рост преступности внутри США. Он заявил о необходимости ввести войска Национальной гвардии в Чикаго. По словам Дональда Трампа, преступность достигла таких масштабов, что в городе готов закрыться торговый центр Miracle Mile.