Мошенники обманывают россиян под предлогом получения налогового вычета

Мошенники под предлогом получения вычета просят включить демонстрацию экрана.

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Злоумышленники звонят россиянам и предлагают помочь получить налоговый вычет, для чего просят включить демонстрацию экрана телефона, выяснило РИА Новости.

Мошенник звонит жертве в мессенджере и сообщает, что она может получить налоговый вычет. Если человек соглашается, аферист просит её включить демонстрацию экрана, чтобы помочь «грамотно оформить декларацию».

Как только жертва включает демонстрацию, ей на телефон приходит код от портала «Госуслуги». Так мошенник получает доступ к её аккаунту на портале.