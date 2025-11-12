Ричмонд
Эксперт объяснила главные причины сколов на зубах

Врач Гришина: Сколы на зубах появляются из-за стресса.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Стресс, механические повреждения и неправильный прикус — основные причины появления сколов и трещин на зубах. Об этом сообщила врач-гигиенист Инна Гришина в интервью NEWS.ru. По словам специалиста, с такой проблемой часто сталкиваются люди, испытывающие постоянное нервное напряжение, а также спортсмены.

— Если вы заметили такие изменения, важно оценить степень повреждения. Малые трещины могут не быть критичными, но все же они требуют внимания, так как со временем могут углубляться, вызывая боль и дискомфорт, — пояснила Гришина.

Врач рекомендует обращать внимание на затрудненное пережевывание пищи или болезненные ощущения при откусывании твердых продуктов. Эти симптомы могут указывать на серьезные проблемы, требующие своевременного обращения к специалисту.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьнице из поселка Залари требуется протонная химиотерапия.