Эксперт объяснила главные причины сколов на зубах

Стресс, механические повреждения и неправильный прикус — основные причины появления сколов и трещин на зубах. Об этом сообщила врач-гигиенист Инна Гришина в интервью NEWS.ru. По словам специалиста, с такой проблемой часто сталкиваются люди, испытывающие постоянное нервное напряжение, а также спортсмены.
— Если вы заметили такие изменения, важно оценить степень повреждения. Малые трещины могут не быть критичными, но все же они требуют внимания, так как со временем могут углубляться, вызывая боль и дискомфорт, — пояснила Гришина.
Врач рекомендует обращать внимание на затрудненное пережевывание пищи или болезненные ощущения при откусывании твердых продуктов. Эти симптомы могут указывать на серьезные проблемы, требующие своевременного обращения к специалисту.
