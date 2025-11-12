СМИ: Все находившиеся на борту разбившегося в Грузии самолета C-130 погибли

Военно-транспортный самолет с турецкими солдатами разбился в городе Сигнахи на азербайджано-грузинской границе. Об этом 11 ноября сообщило Министерство обороны Турции. Позже министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сообщил о погибших военных в результате происшествия и выразил соболезнования турецкому коллеге Яшару Гюлеру.