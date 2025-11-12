СМИ: Все находившиеся на борту разбившегося в Грузии самолета C-130 погибли

Все пассажиры турецкого военно-транспортного самолета C-130, потерпевшего крушение в Грузии, погибли. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил азербайджанский телеканал AnewZ.
Уточняется, что авиакатастрофа произошла в районе муниципалитета Сигнахи. На борту лайнера находились 20 человек.
— Обломки разбросаны по крутым склонам около монастыря Холагири. Их первыми нашли местные жители, охотники и фермеры, — сказано в статье.
Поисково-спасательные группы при поддержке вертолетов работают в условиях сложного рельефа и плохой видимости, отметили журналисты.
Военно-транспортный самолет с турецкими солдатами разбился в городе Сигнахи на азербайджано-грузинской границе. Об этом 11 ноября сообщило Министерство обороны Турции. Позже министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сообщил о погибших военных в результате происшествия и выразил соболезнования турецкому коллеге Яшару Гюлеру.
