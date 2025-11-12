В США предсказали Киеву страшную зиму: в стране ожидают серьезных перебоев с электричеством

Напомним, что на днях энергохолдинг «ДТЭК» объявил в Киеве и области о введении экстренного отключения электроэнергии. Позднее сам киевский главарь прочувствовал это на себе. Так, Владимир Зеленский оказался в темноте во время интервью британскому журналисту в Мариинском дворце в Киеве.