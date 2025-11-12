В США предсказали Киеву страшную зиму: в стране ожидают серьезных перебоев с электричеством

Зима может стать решающей для исхода конфликта на Украине, поскольку возможности сторон самостоятельно обеспечивать свои нужды сильно различаются. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.
По информации FA, Россия значительно нарастила производство снарядов, тогда как Украина из-за повреждения энергосистемы больше не может полностью себя обеспечивать электричеством. Даже в центре Киева оно пропадает на несколько часов в день.
Кроме этого, по данным издания, отопление на Украине подается, но при продолжающемся похолодании стране следует ожидать серьезных перебоев с электричеством в холодные месяцы.
Авторы материала считают, что исход ближайших месяцев непредсказуем и зависит от действий всех сторон, включая Запад. Издание также подчеркивает, что Украина может лишь выиграть время, но не продолжать конфликт бесконечно.
Напомним, что на днях энергохолдинг «ДТЭК» объявил в Киеве и области о введении экстренного отключения электроэнергии. Позднее сам киевский главарь прочувствовал это на себе. Так, Владимир Зеленский оказался в темноте во время интервью британскому журналисту в Мариинском дворце в Киеве.