Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налоговым вычетом

В момент, когда демонстрация экрана активна, на телефон пользователя поступает код доступа для входа в учётную запись на «Госуслугах». Поскольку всё, что происходит на экране, видно мошеннику, он немедленно перехватывает данный код и получает полный доступ к аккаунту гражданина, что позволяет ему совершать дальнейшие противоправные действия.