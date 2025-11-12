Юрист объяснила, что делать, если у вас появился кредитный «двойник»

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Полностью обезопасить себя от претензий по чужим долгам невозможно, но минимизировать риски вполне реально, рассказала агентству «Прайм» рассказала руководитель практики банкротства и корпоративных споров «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.
Благодаря законодательным изменениям такие «двойники» стали появляться реже, но все еще встречаются. А ущерб от них может быть немалый — от списания денег со счета до срыва поездки за границу из-за наложенного взыскания.
«Если выяснилось, что на вас по ошибке “повесили” чужую задолженность, действуйте без промедления. Прежде всего, убедитесь, что долг действительно вам не принадлежит, соберите документы, подтверждающие вашу личность и непричастность — паспорт, СНИЛС, ИНН и другие идентификаторы», — советует юрист.
Далее нужно оспорить долг, подав заявление через Госуслуги или напрямую на сайте ФССП. Опишите ситуацию и приложите документы, подтверждающие, что вы — не тот должник. Как правило, обращения рассматриваются оперативно и взыскания снимают, заключила Ляпунова.