В Финляндии выросло число преступлений против граждан России на почве ненависти

Финское законодательство не выделяет преступления на почве ненависти в отдельную категорию, однако соответствующий мотив рассматривается как отягчающее обстоятельство при вынесении приговора. Власти при этом признают, что официальная статистика может быть неполной: по оценке министерства внутренних дел, лишь около 20% подобных инцидентов доходят до полиции.