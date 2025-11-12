Россиянам напомнили о необходимости проверить пенсионную выписку: когда надо сделать

Всем россиянам следует регулярно проверять выписку по индивидуальному счету, но в ноябре это особенно важно. Об этом сообщила юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
Специалист напомнила, что в пенсионной выписке содержится полная информация о трудовом стаже, включая нетрудовые периоды, о суммах страховых взносов и о том, как зарплата человека соотносится со средней по РФ.
«Если не все данные отображены, например, не все периоды учтены или размер учтенных взносов не соответствует уплаченным, необходимо подать заявление о корректировке сведений, предоставив в случае необходимости недостающие документы», — рассказала эксперт в беседе с агентством «Прайм».
Помимо этого, именно в ноябре можно посмотреть, как увеличились пенсионные накопления. Сделать это могут все, кто родился в 1967 году или позже и кто работал с 2002 по 2014 год.
Накануне кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, что налог на вклад необходимо уплатить до 1 декабря 2025 года.