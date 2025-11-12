Мужчина в Днепропетровске выстрелил в сотрудников ТЦК, двое ранены

9 ноября жители Одессы предприняли попытку отбить мужчину у сотрудников ТЦК, в ответ силовики применили слезоточивый газ. Об этом сообщили украинские СМИ. Потасовка произошла в процессе задержания мужчины. Он оказал сопротивление, после чего военкомы стали его скручивать. В конфликт вмешались прохожие, в результате силовики использовали газовые баллончики.