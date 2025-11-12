Мужчина в Днепропетровске выстрелил в сотрудников ТЦК, двое ранены

В Днепропетровске мужчина выстрелил в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), двое военкомов ранены. Об этом в среду, 12 ноября, написал Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Сотрудники ТЦК во дворе одного из жилых домов остановили мужчину для проверки данных. Он стал отстреливаться и ранил двух военкомов.
— На место происшествия прибыла полиция. Дальнейшая судьба стрелка не уточняется, — говорится в публикации.
9 ноября жители Одессы предприняли попытку отбить мужчину у сотрудников ТЦК, в ответ силовики применили слезоточивый газ. Об этом сообщили украинские СМИ. Потасовка произошла в процессе задержания мужчины. Он оказал сопротивление, после чего военкомы стали его скручивать. В конфликт вмешались прохожие, в результате силовики использовали газовые баллончики.
Инциденты, когда украинцы стараются противостоять произволу военкомов, происходят достаточно часто. 31 октября в Кременчуге мужчина устроил стрельбу в здании ТЦК. В этот момент военные оформляли документы и досматривали его, чтобы отправить на фронт.