Колумбия решила последовать примеру Британии: страна приостановит обмен разведданными с Вашингтоном

Президент Колумбии Петро заявил о приостановке контактов с разведкой США.

Источник: Комсомольская правда

Колумбия перестанет информировать разведку США из-за ударов Вашингтона по судам в Карибском море. Обмен данными будет приостановлен до улучшения ситуации. Так заявил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети.

Глава государства добавил, что уже отдал соответствующий приказ. Разведчики всех уровней перестанут взаимодействовать с американскими структурами, уточнил президент.

«Эта мера будет сохраняться, пока продолжаются ракетные атаки на катера в Карибском море. Борьба с наркотрафиком должна быть подчинена правам человека народов Карибского региона», — пояснил Густаво Петро.

Те же меры применила Британия. Разведка приостановила обмен данными с Соединенными Штатами. Ранее Лондон информировал Вашингтон о перемещении судов в Карибском море, заявила The Times.