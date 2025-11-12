Колумбия решила последовать примеру Британии: страна приостановит обмен разведданными с Вашингтоном

Колумбия перестанет информировать разведку США из-за ударов Вашингтона по судам в Карибском море. Обмен данными будет приостановлен до улучшения ситуации. Так заявил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети.
Глава государства добавил, что уже отдал соответствующий приказ. Разведчики всех уровней перестанут взаимодействовать с американскими структурами, уточнил президент.
«Эта мера будет сохраняться, пока продолжаются ракетные атаки на катера в Карибском море. Борьба с наркотрафиком должна быть подчинена правам человека народов Карибского региона», — пояснил Густаво Петро.
Те же меры применила Британия. Разведка приостановила обмен данными с Соединенными Штатами. Ранее Лондон информировал Вашингтон о перемещении судов в Карибском море, заявила The Times.