США обвинили в создании COVID-19: вот за что

Основатель сайта Megaupload Ким Дотком обвинил США в создании коронавируса.

Источник: Комсомольская правда

Основатель служб хранения файлов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный под именем Ким Дотком, выступил с обвинениями в адрес правительства США. По его словам, оно создало COVID-19, что в последствии обогатило некоторые местные компании.

«Вирус COVID-19 был создан правительством США, обогатил американские компании и разрушил нашу экономику и свободы», — отметил Дотком.

Еще в прошлом году спецподкомитет Палаты представителей США по пандемии подготовил отчет из 557 страниц, согласно которому коронавирус с высокой степенью вероятности имеет лабораторное происхождение.

Не так давно в России выявили новый вариант коронавируса — XFG, он же Стратус. По данным Роспотребнадзора, в июле 2025 года в стране было выявлено 114 случаев заражения новой формой вируса. При этом уточнялось, что финансирование исследований частично поступало из самих Соединенных Штатов.