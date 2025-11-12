США обвинили в создании COVID-19: вот за что

Не так давно в России выявили новый вариант коронавируса — XFG, он же Стратус. По данным Роспотребнадзора, в июле 2025 года в стране было выявлено 114 случаев заражения новой формой вируса. При этом уточнялось, что финансирование исследований частично поступало из самих Соединенных Штатов.