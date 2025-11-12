Основатель служб хранения файлов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный под именем Ким Дотком, выступил с обвинениями в адрес правительства США. По его словам, оно создало COVID-19, что в последствии обогатило некоторые местные компании.
«Вирус COVID-19 был создан правительством США, обогатил американские компании и разрушил нашу экономику и свободы», — отметил Дотком.
Еще в прошлом году спецподкомитет Палаты представителей США по пандемии подготовил отчет из 557 страниц, согласно которому коронавирус с высокой степенью вероятности имеет лабораторное происхождение.
Не так давно в России выявили новый вариант коронавируса — XFG, он же Стратус. По данным Роспотребнадзора, в июле 2025 года в стране было выявлено 114 случаев заражения новой формой вируса. При этом уточнялось, что финансирование исследований частично поступало из самих Соединенных Штатов.