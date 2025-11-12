Выживаемость онкобольных в Курганской области подскочила вдвое за месяц. Скрин

Данный показатель рассчитывается как отношение числа пациентов с диагнозом злокачественного новообразования, которые состоят под диспансерным наблюдением и прожили пять и более лет с момента установления диагноза, к общему числу пациентов с таким же диагнозом, состоящих под диспансерным наблюдением. Согласно статистике, в октябре 2025 года показатель по Курганской области (65,9%) был немного ниже среднероссийского, который составил 67,9%.