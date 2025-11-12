В рейтинг лучших работодателей России вошли компании из Свердловской области

В группе «Золото» оказались металлургические компании «ВСМПО-Ависма» и Evraz, а также разработчик программного обеспечения для бизнеса «СКБ Контур», цифровой банк «Точка Банк». В категории «серебро» оказалась IT-компания Naumen, а в «бронзе» бренд одежды 12STOREEZ. В категорию «Платина» попал «Арнест ЮниРусь», которая также владеет производством косметики в Екатеринбурге на базе бывшей фабрики «Калина».