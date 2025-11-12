В Новосибирске у памятника Лыщинскому установят полусферы от автохамов

В Новосибирске к 75-летию НГТУ НЭТИ в новой парковой зоне на пересечении проспекта Карла Маркса и улиц Немировича-Данченко и Блюхера установили памятник основателю университета Георгию Лыщинскому. С момента открытия площади прошло меньше двух недель, а автомобилисты уже начали разрушать новую достопримечательность. Об этом на оперативном совещании рассказал мэр города Максим Кудрявцев.
— Из сообщений СМИ, платформы обратной связи видим, что автохамы позволяют себе деблокировать полусферы, которые мы там установили, заезжать на место парка, в общем, завозить грязь на колесах, — отметил глава города.
Как рассказал исполняющий обязанности главы Ленинского района Юрий Овчаренко, о ситуации в администрации знают, поэтому принято решение установить там специальные полусферы.
— Мы заказали 20 специальных полусфер, чтобы их заанкерить. Их нельзя будет сдвинуть. Думаю, к концу недели они будут готовы, и мы их установим, — добавил Юрий Овчаренко.