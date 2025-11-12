В Новосибирске у памятника Лыщинскому установят полусферы от автохамов

В Новосибирске к 75-летию НГТУ НЭТИ в новой парковой зоне на пересечении проспекта Карла Маркса и улиц Немировича-Данченко и Блюхера установили памятник основателю университета Георгию Лыщинскому. С момента открытия площади прошло меньше двух недель, а автомобилисты уже начали разрушать новую достопримечательность. Об этом на оперативном совещании рассказал мэр города Максим Кудрявцев.