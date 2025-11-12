Ричмонд
Врач назвала россиянам продукты, которыми лучше заедать стресс

Диетолог Денисенко: капуста способная снижать уровень тревожности и депрессии.

Источник: Комсомольская правда

Справляться со стрессом помогают прогулки, медитация и правильная еда. Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU какие продукты способны снизить тревожность и поддержать организм в напряженные моменты.

— Уже довольно давно ученые выяснили, что 40 г (4−5 долек) темного шоколада в день способны помочь справиться со стрессом. Вещества, содержащиеся в шоколаде, могут увеличить выброс в организме эндорфинов — гормонов радости и удовольствия. Ну и добавить энергии утомленному организму, — пояснила Денисенко.

В список полезных продуктов входят сельдерей, чеснок, солодка, жирная рыба, ромашковый чай и орехи. Их важно включать в рацион регулярно и сочетать с другими методами расслабления.

— Можно добавить капусту: брюссельскую, белокочанную, брокколи. Все растения семейства крестоцветных содержат вещества, способные снижать уровень тревожности и депрессии. А еще в них есть соединения серы, которые стимулируют выработку в организме ферментов, останавливают рост раковых клеток, — отметила диетолог.

Также полезны оливковое масло и ягоды — малина, черника, ежевика и черная смородина, которые поддерживают работу сердца и мозга и помогают справляться с хроническим стрессом.