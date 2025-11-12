В России обсуждают закрепление в Трудовом кодексе права родителя на сокращенную рабочую неделю

«Когда в семье трое и больше детей, количество забот также умножается троекратно. Отвезти всех в школу или сад, забрать, накормить, помочь с уроками, а еще уделить каждому внимание, не забывая при этом пять дней в неделю ездить на работу и от звонка до звонка успешно выполнять свои трудовые обязанности. В сутках, тем временем, по-прежнему всего 24 часа, а значит многодетные мамы и папы живут в постоянном режиме сверхнагрузки», — объяснил предложение Леонид Слуцкий.