В России обсуждают закрепление в Трудовом кодексе права родителя на сокращенную рабочую неделю

В России вновь подняли вопрос поддержки многодетных семей. В стране, стоит отметить, действует множество мер и льгот. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил также уменьшить количество рабочих часов одному из многодетных родителей, цитирует ТАСС.
Согласно законопроекту, трудовая неделя может быть сокращена до 30 часов. Соответствующую поправку планируется внести в статью 92 Трудового кодекса РФ.
«Когда в семье трое и больше детей, количество забот также умножается троекратно. Отвезти всех в школу или сад, забрать, накормить, помочь с уроками, а еще уделить каждому внимание, не забывая при этом пять дней в неделю ездить на работу и от звонка до звонка успешно выполнять свои трудовые обязанности. В сутках, тем временем, по-прежнему всего 24 часа, а значит многодетные мамы и папы живут в постоянном режиме сверхнагрузки», — объяснил предложение Леонид Слуцкий.
Семьи также могут воспользоваться государственной программой по получению жилья. Квартиру можно приобрести через инициативу «Молодая семья».