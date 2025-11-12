Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школа под Новосибирском частично закрыта из-за обрушения потолка

Уроки проходят в обычном режиме, однако доступ к аварийным участкам ограничен, а на некоторых участках проведены меры безопасности.

Источник: Freepik

11 ноября в сети появились фотографии обрушившегося потолка в здании МБОУ «Вьюнская СОШ» Колыванского района. Кадры были опубликованы в одном из местных телеграм-каналов.

По словам очевидцев, плитка едва не задела одного из учеников. После инцидента второй этаж школы перекрыли, и теперь учащиеся вынуждены добираться до классов обходными путями.

Местные жители отмечают аварийное состояние старого здания, стены покрыты трещинами и кое-где поддерживаются деревянными подпорками, в туалетах постоянно протекает вода, а в спортзале ощущается резкий запах лака.

После того как информация о происшествии распространилась в соцсетях, с заявлением выступила глава управления образования Колыванского района Анна Толстова. Она уточнила, что потолок фактически не падал, а снимки были сделаны во время осенних каникул в отсутствие детей, когда в школе проводился плановый ремонт.

В пресс-службе Министерства образования региона сообщили о начале проверки. Специалисты проводят строительно-техническую экспертизу. Уроки проходят в обычном режиме, однако доступ к аварийным участкам ограничен, а на некоторых участках проведены меры безопасности.