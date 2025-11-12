Школа под Новосибирском частично закрыта из-за обрушения потолка

После того как информация о происшествии распространилась в соцсетях, с заявлением выступила глава управления образования Колыванского района Анна Толстова. Она уточнила, что потолок фактически не падал, а снимки были сделаны во время осенних каникул в отсутствие детей, когда в школе проводился плановый ремонт.