Школа под Новосибирском частично закрыта из-за обрушения потолка

11 ноября в сети появились фотографии обрушившегося потолка в здании МБОУ «Вьюнская СОШ» Колыванского района. Кадры были опубликованы в одном из местных телеграм-каналов.
По словам очевидцев, плитка едва не задела одного из учеников. После инцидента второй этаж школы перекрыли, и теперь учащиеся вынуждены добираться до классов обходными путями.
Местные жители отмечают аварийное состояние старого здания, стены покрыты трещинами и кое-где поддерживаются деревянными подпорками, в туалетах постоянно протекает вода, а в спортзале ощущается резкий запах лака.
После того как информация о происшествии распространилась в соцсетях, с заявлением выступила глава управления образования Колыванского района Анна Толстова. Она уточнила, что потолок фактически не падал, а снимки были сделаны во время осенних каникул в отсутствие детей, когда в школе проводился плановый ремонт.
В пресс-службе Министерства образования региона сообщили о начале проверки. Специалисты проводят строительно-техническую экспертизу. Уроки проходят в обычном режиме, однако доступ к аварийным участкам ограничен, а на некоторых участках проведены меры безопасности.