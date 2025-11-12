Ричмонд
Пресс-секретарь Путина объяснил, почему борт Токаева сопровождали истребители

В Кремле объяснили, почему борт президента Казахстана на подлете к Москве сопровождали российские истребители, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Источник: Nur.kz

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что сопровождение следовавшего в Москву самолета президента Казахстана российскими истребителями не связано с вопросами безопасности, такой почетный караул в рамках госвизита — обычная практика.

«Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему самолет Токаева сопровождали российские истребители и было ли что-то, что угрожало безопасности.

