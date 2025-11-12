Врач объяснил, почему витаминные комплексы не дают желаемого результата

«Разные витамины требуют разных условий для усвоения. Водорастворимые витамины, как правило, рекомендуется принимать натощак или за 30−60 минут до еды. В отличие от них, жирорастворимые витамины лучше принимать во время или после еды. Водорастворимые витамины усваиваются быстрее и не накапливаются, а жирорастворимые способны к накоплению в организме, что при длительном использовании может привести к токсическому эффекту. Это особенно касается витаминов А и Д», — отметил эксперт.