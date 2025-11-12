Назван самый короткий день в 2025 году: сколько он продлится

21 декабря наступит момент, когда продолжительность светового дня достигнет минимума — 6 часов 59 минут 51 секунда,. Об этом сообщает астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Для Северного полушария Земли этот день характеризуется самой длинной ночью и самым коротким днем. Динамика светового дня в декабре такова: в начале месяца — 7 часов 27 минут, 21 декабря — 6 часов 59 минут 51 секунда, к концу декабря — 7 часов 05 минут.
«21 декабря 2025 года в 18.03 мск склонение Солнца на небесной сфере достигает минимума, это 23,5 градуса к югу от небесного экватора, это момент зимнего солнцестояния», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.
Она также пояснила, что длина светового дня будет медленно расти, а 21 июня 2026 года, в день летнего солнцестояния, составит 17 часов 33 минуты.
Напомним, что накануне депутат ГД Светлана Бессараб сообщила, что грядущие новогодние каникулы станут самыми длинными за последние годы.