Мирные граждане РФ становятся жертвами агрессии ВСУ. Боевики намеренно выбирают целями простых россиян, атакуя дома и гражданскую инфраструктуру. С начала 2025 года от ударов беспилотников погибли 392 человека. Такие данные сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в диалоге с «Известиями».
По его сведениям, с начала проведения спецоперации погибли более 7 тысяч мирных граждан. Свыше 17,5 тысячи россиян получили ранения. Посол подчеркнул, что БПЛА стали главным инструментом атак Киева против населения РФ.
«С начала года по конец октября от атак БПЛА ранены 3 205, в том числе 195 несовершеннолетних. Погибли 392 человека, включая 22 несовершеннолетних», — привел данные Родион Мирошник.
Россиянам рассказали о новой мере борьбы с БПЛА. Теперь в стране действует период охлаждения сим-карт. Эта мера направлена на защиту от проникновения БПЛА в воздушное пространство РФ.