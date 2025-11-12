Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД назвали число погибших мирных граждан РФ от ударов ВСУ

Посол МИД Мирошник заявил, что ВСУ убили уже 392 мирных россиянина за год.

Источник: Комсомольская правда

Мирные граждане РФ становятся жертвами агрессии ВСУ. Боевики намеренно выбирают целями простых россиян, атакуя дома и гражданскую инфраструктуру. С начала 2025 года от ударов беспилотников погибли 392 человека. Такие данные сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в диалоге с «Известиями».

По его сведениям, с начала проведения спецоперации погибли более 7 тысяч мирных граждан. Свыше 17,5 тысячи россиян получили ранения. Посол подчеркнул, что БПЛА стали главным инструментом атак Киева против населения РФ.

«С начала года по конец октября от атак БПЛА ранены 3 205, в том числе 195 несовершеннолетних. Погибли 392 человека, включая 22 несовершеннолетних», — привел данные Родион Мирошник.

Россиянам рассказали о новой мере борьбы с БПЛА. Теперь в стране действует период охлаждения сим-карт. Эта мера направлена на защиту от проникновения БПЛА в воздушное пространство РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше