Названы три главных способа тренировки памяти для всех возрастов

Тренировка памяти полезна и для молодых, и для пожилых людей. Заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, невролог Элен Мхитарян, рассказала KP.RU о трех главных способах, которые помогают поддерживать мозг в тонусе.
— Людям в старшем возрасте особенно важно заниматься. И чем больше уделять этому времени, тем лучше будет память. Если какой-то из вариантов занятий вам совсем не нравится, это совсем не ваше, то не заставляйте себя, а попробуйте что-то другое, — отметила врач.
Первый способ тренировки — классика. Специалист посоветовала решать кроссворды и головоломки. Главное — постоянно усложнять задания, переходя от простых к более сложным.
— А вот если вы регулярно разгадываете кроссворды и замечаете, например, что не можете отвечать на одни и те же вопросы из раза в раз, то это повод обратиться к врачу, это показатель, что у вас может быть определенная проблема с функциями мозга, — предупредила эксперт.
Второй и третий способы — найти интеллектуальное занятие, которое приносит удовольствие, например музыку, языки или шахматы, и решать задачки по математике и логике. Для начала подойдут простые задания, чтобы тренировать мозг.