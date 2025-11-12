Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство России выразило соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой

В посольстве РФ в Анкаре заявили, что с глубокой скорбью восприняли сведения о гибели турецких военных.

Источник: Аргументы и факты

Посольство России в Анкаре выразило соболезнования народу Турции и семьям военнослужащих, которые погибли в результате авиакатастрофы в Грузии.

11 ноября в районе грузинского муниципалитета Сигнахи разбился военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules. На его борту находились 20 пассажиров. Все они погибли. На месте падения воздушного судна работают поисково-спасательные группы.

«С глубокой скорбью восприняли известие о гибели турецких военнослужащих в авиакатастрофе на территории Грузии. Выражаем соболезнования их семьям и дружественному турецкому народу», — отметило посольство в своём Telegram-канале.

Также сообщалось, что ранее в американском штате Флорида потерпел крушение небольшой самолет, который направлялся на Ямайку. Он упал в пруд. Воздушное судно должно было доставить помощь пострадавшим от последствий урагана «Мелисса».