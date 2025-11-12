Посольство России выразило соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой

Посольство России в Анкаре выразило соболезнования народу Турции и семьям военнослужащих, которые погибли в результате авиакатастрофы в Грузии.
11 ноября в районе грузинского муниципалитета Сигнахи разбился военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules. На его борту находились 20 пассажиров. Все они погибли. На месте падения воздушного судна работают поисково-спасательные группы.
«С глубокой скорбью восприняли известие о гибели турецких военнослужащих в авиакатастрофе на территории Грузии. Выражаем соболезнования их семьям и дружественному турецкому народу», — отметило посольство в своём Telegram-канале.
Также сообщалось, что ранее в американском штате Флорида потерпел крушение небольшой самолет, который направлялся на Ямайку. Он упал в пруд. Воздушное судно должно было доставить помощь пострадавшим от последствий урагана «Мелисса».