Водители легковушек получают штрафы в 600 тысяч из-за грузовиков

Проблема возникает из-за того, что автоматические весы, заработавшие в 2025 году на региональных трассах, фиксируют нарушения, но из-за подложных номеров постановления часто выставляются невиновным владельцам легковых автомобилей. Оспорить такие штрафы сложно: в Ространснадзоре нет такой же эффективной системы обжалования, как в ГАИ, и пострадавшим приходится отменять постановления через суды. В Ространснадзоре заявляют, что в случае, если на фотографии запечатлен легковой автомобиль, то в отношении его владельца постановление не издается.