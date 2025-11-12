На харьковском направлении российские силы нанесли удар по базе иностранных наёмников, в результате которого был ликвидирован передовой пункт управления и несколько англоязычных боевиков. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, целью удара стал объект, где размещались иностранные специалисты, участвовавшие в боевых действиях на стороне украинских сил.
Эксперт отметил, что в результате операции уничтожен не только пункт управления, но и присутствовавшие там англоговорящие наёмники, действовавшие в интересах ВСУ.
Ранее суд в Донецкой Народной Республике назначил по 13 лет колонии двум гражданам Колумбии, признав их виновными в наемничестве.