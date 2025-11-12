ВС России уничтожили англоговорящих наемников на Харьковском направлении

На харьковском направлении российские силы нанесли удар по базе иностранных наёмников, в результате которого был ликвидирован передовой пункт управления и несколько англоязычных боевиков. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, ссылаясь на собственные источники.