Стихийная свалка выросла в Приморье, несмотря на новый мусоросортировочный комплекс в соседнем селе

Представители прокуратуры, которые приехали на место помойки, увидели и новоявленный полигон ТБО, и застали переполненные контейнеры. Прокурор внес представление главе Дальнереченского городского округа с целью незамедлительного устранения выявленных нарушений, и администрация организовала вывоз отходов. Как долго получится поддерживать улицу Терешковой в надлежащем санитарном состоянии — время покажет. В Лесозаводске, например, однократного вмешательства прокуратуры было недостаточно, стихийная свалка возрождалась на одном и том же месте. Не спасали от «мусорного коллапса» меры прокурорского реагирования город Арсеньев, пока дело не дошло до систематических поджогов мусора. Официальной информации, что мусорки во дворах горят специально, а не случайно, не было, но местные жители подозревают, что это были народные меры по утилизации отходов, раз легально и безопасно их никто вывозить не торопился.