Стихийная свалка выросла в Приморье, несмотря на новый мусоросортировочный комплекс в соседнем селе

Прокуратура сражается со стихийной свалкой, образовавшейся в Дальнереченске на улице Терешковой, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Информация о бедственном положении жильцов окраины города, которые живут условиях начинающегося экологического бедствия, распространилась в социальных сетях. Официальный мусорный полигон в Дальнереченске рекультивируют по нацпроекту «Экологическое благополучие», проект включает монтаж системы газоудаления и резервуаров для стока жидкостей, закрытие свалки специальным материалом и геомембраной, которую засыпают плодородной почвой. Место свалки должно зарасти зеленью, а отходы теперь вывозят в село Солнечное, где открыли мусоросортировочную станцию.

На улице Терешковой имеется официальная площадка для накопления мусора. Контейнеры опорожняют более-менее регулярно, но за пределы площадки складывают негабаритный мусор (старую мебель, покрышки, мешки строительных отходов и т. д.). Площадь этой свалки, по оценке местных жителей, достигла примерно 200 на 300 метров, линия жилых частных домовладений — в 50 метрах от свалки.

Представители прокуратуры, которые приехали на место помойки, увидели и новоявленный полигон ТБО, и застали переполненные контейнеры. Прокурор внес представление главе Дальнереченского городского округа с целью незамедлительного устранения выявленных нарушений, и администрация организовала вывоз отходов. Как долго получится поддерживать улицу Терешковой в надлежащем санитарном состоянии — время покажет. В Лесозаводске, например, однократного вмешательства прокуратуры было недостаточно, стихийная свалка возрождалась на одном и том же месте. Не спасали от «мусорного коллапса» меры прокурорского реагирования город Арсеньев, пока дело не дошло до систематических поджогов мусора. Официальной информации, что мусорки во дворах горят специально, а не случайно, не было, но местные жители подозревают, что это были народные меры по утилизации отходов, раз легально и безопасно их никто вывозить не торопился.