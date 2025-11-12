Трамп хочет подать в суд на Би-би-си: что разозлило президента США

Напомним, что скандал вокруг BBC разгорелся после того, как газета Telegraph обнародовала факты искажения речи Дональда Трампа в программе Panorama. Там было искажено выступление американского лидера: зрителям внушили, что политик поддерживал беспорядки в Капитолии. Реакцией стали обвинения со стороны пресс секретаря Белого дома Каролин Ливитт, назвавшей BBC «фейковым СМИ», а также резкие высказывания Трампа, который охарактеризовал журналистов как «коррумпированных», а руководство корпорации — как «нечестное».