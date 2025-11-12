Ричмонд
Трамп хочет подать в суд на Би-би-си: что разозлило президента США

Трамп заявил о намерении подать в суд на Би-би-си.

Источник: Комсомольская правда

Во время разговора с Fox News президент США Дональд Трамп заявил о необходимости судебного разбирательства с BBC из-за некорректной передачи его речи.

«Я считаю, что обязан это сделать, потому что нельзя позволять людям делать подобные вещи», — сказал Трамп.

Напомним, что скандал вокруг BBC разгорелся после того, как газета Telegraph обнародовала факты искажения речи Дональда Трампа в программе Panorama. Там было искажено выступление американского лидера: зрителям внушили, что политик поддерживал беспорядки в Капитолии. Реакцией стали обвинения со стороны пресс секретаря Белого дома Каролин Ливитт, назвавшей BBC «фейковым СМИ», а также резкие высказывания Трампа, который охарактеризовал журналистов как «коррумпированных», а руководство корпорации — как «нечестное».

На днях из-за скандала с Трампом свои посты покинули гендиректор BBC Тим Дэйви и глава службы новостей Дебора Тернесс.

