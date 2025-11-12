В Госдуме предложили снизить наценку на авиабилеты в праздники

Она отметила, что в условиях вызовов, стоящих перед Россией, нельзя допускать ситуации, при которой государственные праздники становятся временем социальной изоляции и ценового неравенства. По мнению Лантратовой, это должны быть периоды, когда каждый гражданин, независимо от дохода, имеет возможность почувствовать сопричастность к судьбе страны, укрепить связи с родными, познакомиться с культурным многообразием регионов.