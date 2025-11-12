Автомобильное движение в Новосибирске утром 12 ноября сковали пробки в 10 баллов

Дорожная карта Новосибирска утром 12 ноября «побагровела». Причиной этому стали пробки, которые достигли 10 баллов. Заторы наблюдаются почти во всех районах города. Об этом свидетельствует информация с онлайн-карт «2ГИС».
На левом берегу самые сильные заторы наблюдаются на улицах Петухова, Титова, Немировича-Данченко, Станиславского, Ватутина, Троллейная, Сибиряков-Гвардейцев и Советском шоссе.
На правом берегу обстановка на дорогах напряженней. Заторы наблюдаются на многих улицах, в том числе Большевистская, Кирова, Ипподромская, Пролетарская, Военная, Фрунзе, Гоголя, Писарева, Кошурникова, Никитина, Волочаевская, Богдана Хмельницкого, Объединения, Фадеева, на Красном проспекте, Октябрьской магистрали, проспекте Дзержинского и многих других.