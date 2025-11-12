Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобильное движение в Новосибирске утром 12 ноября сковали пробки в 10 баллов

Движение затруднено почти во всех районах города.

Источник: Комсомольская правда

Дорожная карта Новосибирска утром 12 ноября «побагровела». Причиной этому стали пробки, которые достигли 10 баллов. Заторы наблюдаются почти во всех районах города. Об этом свидетельствует информация с онлайн-карт «2ГИС».

На левом берегу самые сильные заторы наблюдаются на улицах Петухова, Титова, Немировича-Данченко, Станиславского, Ватутина, Троллейная, Сибиряков-Гвардейцев и Советском шоссе.

На правом берегу обстановка на дорогах напряженней. Заторы наблюдаются на многих улицах, в том числе Большевистская, Кирова, Ипподромская, Пролетарская, Военная, Фрунзе, Гоголя, Писарева, Кошурникова, Никитина, Волочаевская, Богдана Хмельницкого, Объединения, Фадеева, на Красном проспекте, Октябрьской магистрали, проспекте Дзержинского и многих других.