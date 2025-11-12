Разведки Британии и США прекратили сотрудничать по важному вопросу: что стало причиной раздора

В один из подобных налетов американских сил на судно в Карибском море погибли шесть человек. А позже министр войны США Пит Хэгсет заявил о проведении новой операции против судна, связанного с наркотерроризмом, в акватории Карибского моря. В результате воздействия трое находящихся на борту лиц были уничтожены. Глава Пентагона отметил, что в результате удара ни один военнослужащий США не пострадал.