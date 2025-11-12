Разведки Британии и США прекратили сотрудничать по важному вопросу: что стало причиной раздора

Разведслужбы и военные Великобритании прекратили предоставление Соединенным Штатам Америки данные разведки по поводу перемещения судов в Карибском бассейне. Об этом сообщает The Times.
По словам собеседника издания, который предпочел сохранить анонимность, до этого Лондон передавал американцам, в том числе, координаты лодок, на которых, возможно, перевозятся наркотики, и число людей на их борту.
Журналисты напомнили, что британские ВМС тоже проводят операции против контрабандистов, перевозящих наркотики, но действуют не так, как их американские коллеги.
«Мы не берем и не уничтожаем суда, убивая людей. Мы их арестовываем», — сказал изданию источник в британском флоте.
Официальный Лондон не комментирует сообщения о приостановке обмена разведданными. Также не сообщается, предпринял ли Вашингтон какие-либо ответные меры. Ведь раньше Британия получала данные разведки, в том числе по Украине.
Примечательно, что позже президент Колумбии Густаво Петро в соцсетях заявил, что его страна вслед за Британией перестанет информировать разведку США из-за ударов Вашингтона по судам в Карибском море. Обмен данными будет приостановлен до улучшения ситуации. Петро отметил, что соответствующий приказ он отдал разведчикам всех уровней.
Американские военные уже несколько раз наносили удары по судам в Карибском море, которые ВМС Штатов только подозревали в том, что они могут перевозить наркотики. Прямых доказательств этому ник в одном случае не было.
В один из подобных налетов американских сил на судно в Карибском море погибли шесть человек. А позже министр войны США Пит Хэгсет заявил о проведении новой операции против судна, связанного с наркотерроризмом, в акватории Карибского моря. В результате воздействия трое находящихся на борту лиц были уничтожены. Глава Пентагона отметил, что в результате удара ни один военнослужащий США не пострадал.
На этом фоне США готовят антинаркотическую миссию в Венесуэле с участием 16 тыс. военных, атомного авианосца USS Gerald R. Ford и других сил. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что корень проблемы с наркотиками, конечно, находится не Венесуэле, а именно в городах США, где за последние 16 лет рынок наркотиков стал одним из самых быстрорастущих в мире.