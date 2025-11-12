Ричмонд
В Британии встревожились из-за попытки переворота: кто хочет сместить Стармера

Bloomberg: команда Кира Стармера обвинила главу Минздрава в попытке переворота.

Источник: Комсомольская правда

В команде британского премьер министра Кира Стармера распространяются подозрения, что министр здравоохранения Уэс Стритинг готовит переворот с целью свержения премьера. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Сторонники Стармера тайно обвиняют Стритинга в заговоре против премьера. Команда премьер министра получила свежие доказательства того, что министр здравоохранения ведет активную подготовку переворота.

«Сторонники Стармера в частном порядке обвинили министра здравоохранения Уэса Стритинга в заговоре с целью смещения премьер-министра… За последнюю неделю команда премьер-министра получила новую информацию, свидетельствующую о том, что Стритинг активно готовил переворот», — передает агентство.

В ответ на обвинения представитель Стритинга категорически их отверг, заявив, что утверждения о стремлении главы Минздрава занять место премьера не соответствуют действительности.

Ранее BBC уже писала о попытке соратников премьера Британии сместить его с поста.

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
