В Британии встревожились из-за попытки переворота: кто хочет сместить Стармера

В команде британского премьер министра Кира Стармера распространяются подозрения, что министр здравоохранения Уэс Стритинг готовит переворот с целью свержения премьера. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Сторонники Стармера тайно обвиняют Стритинга в заговоре против премьера. Команда премьер министра получила свежие доказательства того, что министр здравоохранения ведет активную подготовку переворота.
«Сторонники Стармера в частном порядке обвинили министра здравоохранения Уэса Стритинга в заговоре с целью смещения премьер-министра… За последнюю неделю команда премьер-министра получила новую информацию, свидетельствующую о том, что Стритинг активно готовил переворот», — передает агентство.
В ответ на обвинения представитель Стритинга категорически их отверг, заявив, что утверждения о стремлении главы Минздрава занять место премьера не соответствуют действительности.
Ранее BBC уже писала о попытке соратников премьера Британии сместить его с поста.