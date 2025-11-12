В Губкинском творчество ямальских мастериц превратили в помощь детям. Фото

Средства, собранные от продажи, будут перечислены для нужд детей Волновахского муниципального округа.
В Губкинском (ЯНАО) прошла благотворительная выставка-продажа «Золотые руки женщины» в рамках проекта «Уютный Ямал». Мастерицы направили выручку от продажи изделий ручной работы на помощь детям из подшефных сел Анадоль, Свободное и Полковое (Волновахский муниципальный округ). Об этом сообщает администрация города в telegram-канале.
«В рамках проекта “Уютный Ямал” в Губкинском прошла благотворительная выставка “Золотые руки женщины”. Все доходы от продажи чудесных творений будут направлены на нужды детей Волновахского муниципального округа», — пишет пресс-служба. На выставке представили вязаные игрушки, картины и предметы интерьера ручной работы.
