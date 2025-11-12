Ричмонд
Елена Рыбакина получила необычный подарок за победу на Итоговом чемпионате WTA-2025

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила торт по случаю ее победы на Итоговом чемпионате WTA-2025, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Фотографию спортсменки опубликовала российская теннисистка Софья Лансере в социальных сетях.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA. Этот титул стал 11-м в карьере теннисистки, третьим — в 2025 году.

До этого в этом сезоне она стала победительницей турниров WTA-500 в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай).

На US Open, «Ролан Гаррос» и Australian Open спортсменка дошла до четвертого круга, а на Уимблдоне проиграла в третьем раунде.

Ранее Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам.