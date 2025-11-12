Елена Рыбакина получила необычный подарок за победу на Итоговом чемпионате WTA-2025

Фотографию спортсменки опубликовала российская теннисистка Софья Лансере в социальных сетях.
Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA. Этот титул стал 11-м в карьере теннисистки, третьим — в 2025 году.
До этого в этом сезоне она стала победительницей турниров WTA-500 в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай).
На US Open, «Ролан Гаррос» и Australian Open спортсменка дошла до четвертого круга, а на Уимблдоне проиграла в третьем раунде.
Ранее Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам.