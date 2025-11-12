Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника

Российские военные сбили три украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три вражеских БПЛА самолётного типа», — написал губернатор в своём канале.
По его информации, в результате действий киевского режима никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений. На местах падения обломков дронов работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Напомним, в ночь с 10 на 11 ноября, по данным Минобороны РФ, система ПВО обезвредила 37 беспилотников киевского режима. Один из них был нейтрализован в небе над Брянской областью.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше