Для порта Осетрово в Усть-Куте ищут федеральные меры поддержки

Порт играет ключевую роль в снабжении северных районов Иркутской области и Якутии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с инициативой оказать государственную поддержку порту Осетрово в Усть-Куте. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, предложение было озвучено на IV Международном деловом форуме «Большая Сибирь и Арктика — 2025».

Порт Осетрово на реке Лене играет ключевую роль в снабжении северных районов Иркутской области и Якутии. Он служит важным звеном для доставки грузов, включая северный завоз, и связан с крупными железнодорожными магистралями. Однако инфраструктура порта сильно изношена, а из-за сезонности работы ему сложно привлекать частные инвестиции.

— На территории северных районов реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов стратегически важных для страны в сфере добычи нефти и газа, производства полимеров, золотодобычи, лесопереработки и другие. Их транспортная доступность для нас имеет очень важное значение. Предлагаю рассмотреть вопрос создания мер поддержки на федеральном уровне для развития портовой инфраструктуры, в частности, порта Осетрово, — сказал Игорь Кобзев.

Ранее для решения этой проблемы правительство региона уже подписало соглашение с Росморречфлотом о сотрудничестве в развитии речных портов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске открыли Аллею Памяти с монументом трем поколениям воинов.

