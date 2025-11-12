Шесть домов временно остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

Об этом сообщает пресс-служба СГК Новосибирска.
Для оперативного устранения повреждения и проведения ремонтных работ коммунальные службы Сибирской генерирующей компании (СГК) отключили аварийный участок сети, что временно повлияло на подачу тепла в несколько жилых домов.
Под отключение попали шесть зданий, для них временно прекращена подача горячей воды и отопления. Кроме того, в связи с изменением гидравлического режима возможны колебания температуры теплоносителя у ряда соседних домов на правом берегу Оби, не полностью отключённых от сети.
Сотрудники ремонтно-эксплуатационных бригад уже работают на месте, проводят точную диагностику дефекта и готовятся к оперативному восстановлению тепломагистрали.
Подобные аварии на теплотрассах, особенно в начале отопительного сезона или при резких перепадах температуры, встречаются довольно часто. Основные причины — износ труб, гидроудары и коррозия металла.
СГК ежегодно проводит масштабные ремонтные кампании и модернизацию сетей, однако полностью исключить аварийные ситуации на старых магистралях, часть из которых построена ещё в середине XX века, невозможно.