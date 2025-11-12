Россиянам посоветовали проанализировать пенсионную выписку и инвестирование накоплений: этим нужно заняться в ноябре

Россиянам прямо сейчас стоит заняться анализом пенсионной выписки. Проверка в ноябре самая эффективная. Анализ позволит избежать финансовых потерь при переводе накоплений. Кроме того, проверка поможет увеличить размер пенсии. Об этом напомнила юрист ЕЮС Екатерина Ноженко, цитирует «Прайм».
По ее словам, ноябрь — лучшее время для анализа результатов инвестирования пенсионных накоплений. Юрист уточнила, что россияне сейчас могут подать заявление на смену пенсионного фонда и не утратить доход.
«Проверять выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде нужно постоянно, но особенно важно это сделать в ноябре. В документе содержатся ключевые данные, влияющие на размер пенсии», — заверила Екатерина Ноженко.
Она подробно рассказала о сведениях, которые помогут изменить доход. Среди таких данных значатся нестраховые периоды. К ним относят время ухода за ребенком или службы в армии. Кроме того, в документе содержится информация о страховом стаже, пенсионных коэффициентах и уплаченных взносах, добавила юрист.
Спикер порекомендовала обратиться к учету работы до 2002 года. По ее словам, от соотношения зарплаты пожилого гражданина со средним окладом по стране зависит размер выплат. Важно следить за отсутствием ошибок в документах, пояснила юрист.
Пенсионерам также напомнили о скорой индексации государственных выплат. Она определена на январь 2026 года. Размер выплат увеличат на 7,6%. Каждому пожилому гражданину в обязательном порядке поднимут пенсию, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, повысится и страховая пенсия. Ее получают 38 миллионов россиян.
Кроме того, фиксированная выплата к страховой пенсии может быть увеличена. Ее предложено поднять в два раза. Выплату хотят увеличить до 17 815 рублей. Сейчас она составляет 8 907 рублей.
Однако, по мнению Светланы Бессараб, удвоение фиксированных выплат к страховой пенсии пока невозможно. Это потребует выделения существенной суммы из федерального бюджета. Депутат назвала сумму колоссальной. По ее словам, другие учреждения не смогли бы покрыть такие издержки.