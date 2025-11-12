Суд обязал омичей демонтировать парковочные барьеры

Жителей дома по улице 22 Апреля обязали снести замки на парковочных местах. Решение об этом вынес суд, а его исполнения добились судебные приставы.
С соответствующим иском к Фемиде обратился житель того же дома. Как пояснил мужчина, четверо соседей захватили часть общей придомовой территории в свое личное пользование, установив закрывающиеся на замок барьеры в парковочных карманах. При этом общее собрание граждан, которое теоретически могло бы принять такое решение, на доме не проводилось.
Суд частично удовлетворил иск омича и обязал захватчиков демонтировать парковочные барьеры. Судебные пристав-исполнитель по Советскому округу Омска уведомил должников о необходимости исполнить решение суда и ограничил им выезд заграницу. В итоге жители дома незаконные парковочные барьеры снесли.