Суд обязал омичей демонтировать парковочные барьеры

С соответствующим иском к Фемиде обратился житель того же дома. Как пояснил мужчина, четверо соседей захватили часть общей придомовой территории в свое личное пользование, установив закрывающиеся на замок барьеры в парковочных карманах. При этом общее собрание граждан, которое теоретически могло бы принять такое решение, на доме не проводилось.