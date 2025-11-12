Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области 975 спецмашин продолжают чистить дороги от снега

В случае необходимости на дороги готовы вывести еще 1,3 тысячи единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области продолжается очистка дорог от снега. Сегодня, 12 ноября, на трассы вывели 975 единиц спецтехники. Среди них: 500 комбинированных дорожных машин, 284 трактора, 141 автогрейдер и 50 погрузчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

— Основными задачами являются патрульная снегоочистка и устранение снежных наносов, — добавили в пресс-службе.

Мониторинг за обстановкой на дорогах ведется через систему контроля за работой дорожных механизмов. В случае необходимости на трассы оперативно готовы вывести более 1,3 тысячи спецмашин.