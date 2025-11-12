В Новосибирской области 975 спецмашин продолжают чистить дороги от снега

В Новосибирской области продолжается очистка дорог от снега. Сегодня, 12 ноября, на трассы вывели 975 единиц спецтехники. Среди них: 500 комбинированных дорожных машин, 284 трактора, 141 автогрейдер и 50 погрузчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.