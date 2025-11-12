В Сербии заявили о готовности Европы к конфликту с Россией: «Это не пустая весть»

Президент Сербии Александар Вучич считает, что страны европейского континента готовится к возможному военному конфликту с Россией.
«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся», — сказал Вучич в эфире телеканала Pink TV.
Так сербский лидер ответил на заявление начальника Главного штаба ВС Франции Фабьена Мандона о том, что их армия должна быть готова к столкновению с РФ через 3−4 года.
Описывая непростое положение Сербии, Вучич использовал образное выражение: страна оказалась «между молотом и наковальней» ввиду разных интересов Запада и России. В этих условиях, по его словам, укрепление армии становится для Сербии необходимостью.
Ранее новости о готовности Европы к войне с РФ уже появлялись в СМИ. Не так давно военный эксперт Александр Зимовский подчеркнул, что Евросоюз для начала войны с Россией рассматривает 2027 год.