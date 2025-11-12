Россиянам порекомендовали проверить важный документ до конца ноября

Кроме того, ноябрь является оптимальным временем для оценки результатов инвестирования накопительной части пенсии, которая формируется у граждан 1967 года рождения и моложе, если они работали в период с 2002 по 2014 год. Как отметила Ноженко, до 31 декабря можно без спешки подать заявление о переводе этих средств в другой пенсионный фонд, однако такая возможность без потери инвестиционного дохода предоставляется только один раз в пять лет.