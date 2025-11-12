В Приморье резко снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

На 45-й неделе года, с 3 по 9 ноября, в Приморском крае заметно снизилась скорость распространения острых респираторных инфекций и гриппа. По сравнению с предыдущей неделей число новых случаев уменьшилось почти на 40% — как среди взрослых, так и среди детей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Хотя единичные случаи гриппа еще фиксируются, лабораторные анализы показывают, что сейчас в основном циркулируют другие респираторные вирусы. Среди них — риновирусы, парагрипп, бокавирусы и COVID-19.
В крае продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день вакцину получили уже более 724 тысяч человек, из них свыше 201 тысячи — дети.
Специалисты напоминают, что возбудители ОРВИ очень заразны и передаются двумя основными путями: воздушно-капельным при кашле и чихании, а также через грязные руки, если человек дотрагивается до зараженных поверхностей, а затем — до своего носа или рта.
При появлении первых симптомов болезни врачи настоятельно рекомендуют обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.