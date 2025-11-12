Ричмонд
Диетолог Поляков сказал, кому не следует употреблять напиток матча

Диетолог Поляков рассказал, для кого напиток матча будет вреден, и объяснил, почему.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, кому не следует употреблять напиток матча.

Как он отметил, матча состоит из перетёртого концентрированного порошка разнообразных растений, напиток богат хлорофиллом, антиоксидантами, витамином К и аминокислотой L-теанин, а также содержит кофеин.

«Так как матча содержит кофеин, то этот напиток у многих людей может вызывать состояние бессонницы, повышенное возбуждение, тахикардию, повышение артериального давления. На голодный желудок может провоцировать изжогу и в целом раздражать желудочно-кишечный тракт, поскольку это довольно-таки концентрированный напиток», — сказал Поляков.

Диетолог также обратил внимание, что витамин К, содержащийся в матче, участвует в системе свертываемости крови.

«Поэтому, если у человека есть склонность к повышенной свертываемости, соответственно, избыток витамина К в организме может быть небезопасным и создать потенциальные риски для сердечно-сосудистой системы, образования тромбозов», — отметил Поляков.

Диетолог констатировал, что не рекомендуется пить матчу людям с повышенной чувствительностью к кофеину, с серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, а также тем, кто страдает бессонницей.