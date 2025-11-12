Диетолог Поляков сказал, кому не следует употреблять напиток матча

«Так как матча содержит кофеин, то этот напиток у многих людей может вызывать состояние бессонницы, повышенное возбуждение, тахикардию, повышение артериального давления. На голодный желудок может провоцировать изжогу и в целом раздражать желудочно-кишечный тракт, поскольку это довольно-таки концентрированный напиток», — сказал Поляков.