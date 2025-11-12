Фронт первого выброса плазмы прошел через спутники в точке L1

«По данным, поступающим с космических аппаратов, расположенных в 1,5 млн км от Земли в так называемой точке Лагранжа L1 (точка на линии Солнце-Земля, в которой гравитационное притяжение двух тел уравновешивает друг друга), через эти аппараты только что прошел и направился дальше к Земле фронт первого выброса плазмы, покинувшего Солнце 9 ноября после вспышки X1.7», — говорится в сообщении.