Стало известно, когда пройдёт первый матч в омском СКК имени Блинова

Сами строители считают, что успеть в срок — амбициозная задача.

Источник: Om1 Омск

Во время прошедшей вчера экскурсии по СКК имени Блинова, которую ХК «Авангард» организовал для омских журналистов, стала известна ориентировочная дата первого матча в обновлённом здании.

Начальник департамента строительства компании-подрядчика «Айсорс» Пётр Дудкин рассказал, что работы закончат к последней игре сезона «Омских крыльев».

«Да, значит, у нас есть очень амбициозная задача: чтобы последняя игра сезона была проведена здесь. Пока больше сказать не могу. Проект действительно очень интересный и очень сложный. Мы каждый день находим новые “подводные камни”, решаем новые задачи. И поэтому пока точной даты у нас нет, мы очень стремимся к тому, чтобы в этом году, в этом сезоне “Омские крылья” уже сыграли», — рассказал он.