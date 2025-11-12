Раскрыто, какое наследство оставил после себя Владимир Симонов

По данным журналистов, наследникам достанутся трехкомнатные апартаменты в Хамовниках площадью 69 м² и ещё одна квартира возле метро «Улица 1905 года» — 76 м². У актёра было четыре автомобиля: два Mercedes — кроссовер 2021 года и джип 2010-го, седан E-Class того же года, а также Lada 2106, выпущенная в 2021 году. На счетах в банках у Симонова лежало больше 30 миллионов рублей.