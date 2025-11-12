Ричмонд
Раскрыто, какое наследство оставил после себя Владимир Симонов

Народный артист России Владимир Симонов после смерти оставил две квартиры в Москве и несколько машин.

Народный артист России Владимир Симонов после смерти оставил две квартиры в Москве и несколько машин. Об этом пишет издание «Абзац».

По данным журналистов, наследникам достанутся трехкомнатные апартаменты в Хамовниках площадью 69 м² и ещё одна квартира возле метро «Улица 1905 года» — 76 м². У актёра было четыре автомобиля: два Mercedes — кроссовер 2021 года и джип 2010-го, седан E-Class того же года, а также Lada 2106, выпущенная в 2021 году. На счетах в банках у Симонова лежало больше 30 миллионов рублей.

Актёр Театра Вахтангова скончался 9 ноября от сердечной недостаточности. Прощание пройдёт 12 ноября в Большом фойе театра с 11 до 13 часов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Симонов обращался к врачам из-за кашля. Тогда у него нашли проблемы с сердцем и высоким давлением — из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой.

