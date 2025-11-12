В Омск с легендарным спектаклем «12» приехал Никита Михалков

11 и 12 ноября на сцене Омского Музыкального театра показывают спектакль «12» знаменитого Никиты Михалкова. И наш город — первый в его гастрольном графике, что особенно почётно. Михалков приехал в город не только как режиссёр-постановщик, но и как актёр, лично исполняющий одну из ролей. Для омичей это уникальная возможность увидеть живую легенду отечественного искусства.