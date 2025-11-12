В Омск с легендарным спектаклем «12» приехал Никита Михалков

11 и 12 ноября на сцене Омского Музыкального театра показывают спектакль «12» знаменитого Никиты Михалкова. И наш город — первый в его гастрольном графике, что особенно почётно. Михалков приехал в город не только как режиссёр-постановщик, но и как актёр, лично исполняющий одну из ролей. Для омичей это уникальная возможность увидеть живую легенду отечественного искусства.
Приезд мастера совпал с важным для Омска периодом — подготовкой к статусу «Культурной столицы России 2026». Этот визит и громкая премьера стали своего рода творческим авансом и подтверждением: Омск по праву готовится принять этот почётный титул.
Постановка с участием блестящей команды российских артистов уже собрала аншлаг. Зрители ожидают от просмотра сильных эмоций и глубоких впечатлений, которые дарит только большое, качественное искусство.
Ранее мы сообщали, что драматический театр «Галёрка» получил грант Министерства культуры РФ в размере 6,5 млн руб. на постановку спектакля «Бесы» по роману Ф. М. Достоевского. Премьера состоится в Омске в рамках подготовки к статусу Культурной столицы в 2026 году.